日本橫濱市22日改選市長，在野黨「立憲民主黨」推薦的橫濱市立大學前教授山中竹春（48歲）擊敗前國家公安委員長小此木八郎（56歲）等7人，首次當選。由於橫濱市是首相菅義偉的地盤，選舉結果將對全面支持小此木的菅義偉造成沉重打擊，執政黨自民黨總裁選舉及下屆眾院選舉前，菅義偉凝聚力的下降無法避免。

菅義偉23日就小此木八郎敗選一事表示：「結果非常遺憾。我會虛心接受。」他還提及新冠疫情應對給選舉勝負造成影響的可能性。菅義偉在官邸接受媒體採訪，重申他參加9月自民黨總裁選舉的意向不變。距離眾議員任期結束還有不到2個月時間，他將不得不重新考慮眾院解散戰略。

此次橫濱市市長改選，投票率為49.05％，比2017年的上次投票高出11.84個百分點。山中拿到約50萬票，比獲得約32萬票的小此木多出約18萬票。隨著染疫人數激增，加劇了民眾對菅義偉政權的不信任感，令選戰不得不面臨逆境。小此木22日向媒體表示：「是我的說明不足、力量不足。」

共同社指出，自民黨繼4月眾參兩院三場選舉敗北，以及7月東京都議會選舉成績不佳之後，菅義偉在橫濱市市長選舉中全面支持的小此木八郎又落敗，自民黨內認為應在眾院解散並舉行大選前實施黨總裁選舉的意見勢必將增強。菅義偉將加緊探討眾院解散戰略，近期與幹事長二階俊博等政權幹部磋商對策。

菅義偉擔任自民黨總裁（黨主席）的任期將在9月30日結束。他向媒體強調稱：「到了那時當然會參選，這一想法不變。」總裁選舉的日程預計將在本周的26日確定，很可能是「9月17日發佈公告、29日投計票」。眾議員任期將在10月21日結束。

菅義偉原本打算，如果緊急事態宣言如期在9月12日解除，在總裁選舉公告之前，將宣布解散國會，凍結黨內總裁選舉，先進行眾議院大選。但鑑於疫情應對受到質疑，菅義偉這一盤算變得困難。