調查局航業調查處基隆站前組長徐宿良涉嫌勾結黑幫盜賣查扣的毒品獲利上億元，桃園地院23日開準備程序庭，全案關鍵、竹聯份子張益祥有問必答，每每提到徐都必稱「長官」，強調長官交代他照辦，「整件事情我沒有主導權！」也是徐詢問他有無管道販毒才害他「誤入歧途」。

調查局航業調查處基隆站去年底爆發遺失6.5公斤安非他命證物案，檢調追查驚見徐宿良妻子李翠萍生活豪奢，帶名牌包、開名車，不明金流逾億元，抽絲剝繭追出徐涉嫌和黑幫毒梟掛勾，2012年起6度掉包、盜賣扣案的逾半噸K他命及3萬顆一粒眠等毒品，徐個人獲利達1.68億元，創執法官員貪瀆金額最高紀錄，桃檢怒斥徐「把毒品證物庫當金庫」，依貪汙、毒品、洗錢等罪嫌起訴徐宿良夫妻和5黑幫份子。

率先和盤托出一切的56歲竹聯幫張姓男子，是台北一間搖滾樂Pub的總經理，涉嫌販毒、貪汙、洗錢被訴，23日出庭時坦認犯罪事實，但否認洗錢，強調自己還有工作20年的所得，存進姐姐和女友帳戶的金流並非犯罪所得，辯護律師也幫腔稱張匯給其他人的金額非常少，大部分仍留在自己戶頭，和洗錢的情況不符，也強調部分是擔心收到假鈔才會匯進帳戶驗證。

張男也和徐宿良一樣認為犯罪所得被高估，直指檢方以每公斤90萬計算，但實情僅有每公斤65萬至72萬元，其中40萬給徐宿良，自己僅拿30萬。辯護律師也認為貪汙應從扣案毒品區分，屬於3次行為，只是無法一次侵占完才會分次竊取，而非檢方認定的6次。

張男也爆出，2015年經楊姓友人介紹下，第一次在自己店裡和徐宿良見面，當時徐自稱姓「方」，並稱在基隆的調查局工作，直到楊在大陸被關，楊的家人請他傳話給「調查局徐先生」，他找上「方大哥」後才知他就是徐宿良，張庭上多次稱徐宿良「是長官」，都是徐提議偷天換日盜賣查購毒品，購買碳酸鈉調包、到徐家秤重包裝、甚至如何分贓等，自己都是聽命行事，「他交代我照辦，整件事我沒有主導權！」

張男出庭有問必答，不但跟審判長王兆琳說：「沒關係妳慢慢問！」也跟公訴檢察官王鈺玟說：「謝謝檢察官給我申訴的管道，我很樂意回答！」甚至因此延誤搭上囚車返回看守所的時間，庭訊逾2個半小時，審判長最後裁定9月30日再開庭。

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