9月1日即將開學，去年疫情爆發後，大批境外學生要入境上學，造成學生與民眾搶防疫旅館。（桃園市政府觀旅局提供／陳夢茹桃園傳真）

9月1日即將開學，去年疫情爆發後，大批境外學生要入境上學，造成學生與民眾搶防疫旅館，桃園市長鄭文燦直呼，「桃園塞不下這麼多境外生！」，向教育部喊話給出3點建議。

「去年就是場災難！」桃園觀光旅遊局觀光管理科長李復華指出，一直以來都會監看防疫旅館的數量，不過去年9月初突然預訂量爆量，後來才發現是境外生入境，由於部分縣市防疫旅館量能不足，且考量路程遙遠，往往會選擇在機場附近縣市完成居家檢疫後再返回學校，所以去年造成桃園防疫旅館一房難求，嚴重影響一般市民的居家檢疫。

桃園現有25家防疫旅館、2880間房間，其中已有2077間已有人入住，入住率約72.1％。桃園市長鄭文燦23日舉行防疫會議，他表示，去年境外生入境開學，防疫旅館不夠造成大塞車，據統計今年約有1.3萬名境外生，而桃園及雙北的防疫旅館總房間數也約近有1.3萬間，勢必會造成入境學生與入境民眾搶房間。

鄭文燦向教育部喊話，第1點由於入境需要隔離檢疫，可以將境外生的入學報到時間延長，讓原本集中在2個星期的入學時間，可以延長到2個月，讓境外生入境可以分流。第2點是集中檢疫所現在使用率較低，可以提供給境外生使用。第3點則可以啟動防疫巴士，讓各縣市防疫旅館可就近服務大學的境外生。

鄭文燦指出，目前桃園防疫旅館已經7成滿載，其中有4成為桃園市籍的民眾，另有6成是非桃園市籍的民眾，若再加上境外生開學絕對不夠，呼籲不要讓境外生檢疫集中在桃園跟雙北，桃園會塞不下。

李復華補充，去年為解決桃園市學校外籍生的居家檢疫問題，市府特別另外核定分層型的防疫旅館、個別媒合學校，在不影響一般市民居檢量能的情況下，專案提供桃園市外籍生入住，希望這次中央能訂定出相關應變措施。