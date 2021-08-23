高雄市1名女子，當街在男友的白色瑪莎拉蒂跑車噴上大大的黑色「渣男」字樣，不過「渣」字下方一橫竟被噴成4點，網友一面倒嘲笑女子寫錯字。而這名長髮、長腿辣妹本尊也現身澄清，說自己「不笨」，知道怎麼寫，而且後來有改成「正確版」。
據了解，潑漆的女子姓羅，今年28歲，與「渣男」男友交往並沒有很久，她向ETtoday新聞雲表示，當天是自己生日，但男友竟然搞失蹤找不到人，遲遲無法聯絡上，最後動員所有朋友，終於找到男友位置，她才會氣得噴漆。
對於網友嘲笑她寫錯字，小學老師會哭哭，羅女表示，自己不笨，知道字怎麼寫，當時頓了一下，想說要不要寫別的，後來也有改成正確的「渣」字。
而林姓男友也在抖音分享「原版影片」，影片中「渣」字已被改成「正確版」，林男更表示「沒事問題不大，原諒第一次緊張噴錯字」。
而林男也無奈解釋，自己消失2個多小時是因為「我去親手作蛋糕，而不是親身做愛…所以別那麼緊張好不？第一次親手做生日蛋糕…充滿我對妳特別的心意，只是我手工做蛋糕，妳卻給我手工烤漆，真是謝了」。
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