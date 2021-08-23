周興哲上月初飛大陸宣傳，隔離期滿後馬不停蹄進行宣傳活動，據悉，他日前已完成二劑疫苗接種，預計25日進棚參與東方衛視《我們的歌》首錄，是他繼2018年以參賽者身份錄製網路選秀節目《潮音戰紀》後，相隔3年再戰陸綜，也是他第一次躍上對岸大型節目並且擔任固定嘉賓，身價翻漲、人氣銳不可擋。

《我們的歌》今年製播第三季，深受大陸觀眾喜愛，曾獲費玉清、那英、周華健、李玟、任賢齊等大咖加盟，由兩代音樂人分列榜樣歌手和新聲歌手，組成跨年齡、風格的搭檔進行比賽；該節目本季嘉賓名單日前曝光，除了周興哲，還邀來齊秦、張韶涵、薛之謙、張碧晨等人加盟，可見周興哲的舞台表現及創作實力已獲肯定。

周興哲近年演藝成績有目共睹，〈如果雨之後〉一曲YouTube點閱於5月破億，另1首作品〈怎麼了〉點閱6月也衝破1億，是首位擁有4首歌曲晉升YT「億萬俱樂部」的華語歌手，一舉帶動他的歌曲在大陸數位的銷售成績，之前替許光漢主演電影《你的婚禮》譜曲、演唱的插曲〈離開你以後〉更是雄踞數位榜首，由於該片在大陸票房累積7.8億人民幣（約33億台幣），他為此上月飛大陸宣傳歌曲，工作已排到年底，最遲明年初返台參與主演的新電影《我吃了那男孩一整年的早餐》上映宣傳。