23日嘉義縣農業處啓動清查作業，針對已取得檢核再利用許可，使用廚餘養豬的7戶養豬戶和49戶改用飼料畜牧場、6戶離牧展開查核，首日未發現違規情況。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

23日嘉義縣農業處啓動清查作業，針對已取得檢核再利用許可，使用廚餘養豬的7戶養豬戶和49戶改用飼料畜牧場、6戶離牧展開查核，首日未發現違規情況。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國內首度查獲走私越南豬肉製品含有非洲豬瘟病毒，今23日嘉義縣農業處立即啓動清查作業，針對已取得檢核再利用許可，使用廚餘養豬的7戶養豬戶和49戶改用飼料畜牧場、6戶離牧展開查核，首日未發現違規情況。

農業處副處長李建霖指出，今中央各部會及地方政府召開非洲豬瘟國內廚餘處理因應會議，嘉義縣隨即啟動廚餘養豬場清查作業，目前清查作業分兩階段進行，第一階段主要清查對象為本縣廚餘養豬戶，有7戶已取得檢核再利用許可使用廚餘、49戶改用飼料及6戶離牧。

李建霖說，使用廚餘如未落實廚餘高溫蒸煮達中心溫度90℃以上至少1小時者，將依廢棄物清理法等相關規定裁罰1200元至300萬元，另未取得廚餘檢核再利用許可擅自使用廚餘養豬，將依飼料管理法裁罰3萬元至300萬元。

李建霖表示，全縣豬場277戶，在養頭數約38萬頭，飼養量排名全國第5，因非洲豬瘟死亡率百分百，又沒有足夠保護力的疫苗可施打，一旦發生疫情，將嚴重衝擊養豬相關產業，呼籲養豬農友自主落實豬場人、車，含運豬車、飼料車、化製車及訪客車輛等門禁管制與場區定期清潔消毒，維護豬場生物安全措施。