居住桃園的施姓男子，去年3月間，趁口價需求大增，自大陸購買醫療級口罩，再轉賣給與林、唐等人從中牟利，最後遭警方發現，網路上欲購買2000片，林賣3萬元，隨即遭查獲並自唐的住處起出還沒有賣出的63片，檢察官以違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》起訴，士林地院判處施徒刑6月，緩刑2年，並向公庫支付50萬，另外2人則判處徒刑3月，緩刑2年，向公庫支付3萬元。

去年3月10日，衛福部將一般口罩公告為防疫物資，採實名制登記購買，每片5元，施自大陸購買外盒包裝明「medical mask」之醫療口罩，4月16日交給莊，莊再以每片8元賣給唐，唐取得口罩後，以10元賣給林，林以14元價格在LINE群組銷售，檢察官認定，施等3人以此方式哄抬防疫物資。

施等人均坦承自己沒有藥商資格，且知道口罩屬醫療等級，根據施等人的對話紀錄，有向其他人稱，每片賣7元太低等語，警方偽裝成買家，購買2000片，林打算要賣3萬元，員警持搜索票在林的屋內發現正要賣出的口罩。法官以施等3人均坦承犯罪，認定施等人犯對主管機關公告的醫療器材，哄抬價格而銷售，並依法判刑。