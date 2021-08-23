南投旅館公會理事長林志穎（左），肯定歐麗華的貢獻。（南投旅館公會提供／廖志晃南投傳真）

南投縣旅館公會總幹事歐麗華屆齡退休，理事長林志穎在理監事會議中，表彰歐麗華任職期間，對於會務工作推動不遺餘力，且勤奮不怠，足為標竿；國立暨南大學觀餐系畢業的副總幹事李家旻，將接任總幹事職務。

林志穎表示，歐麗華自1994年擔任總幹事迄今，長達27年，前後輔佐5任理事長，對於南投縣旅館業的行銷推廣，功績卓著，業界有目共睹，也是南投觀光業者學習的榜樣。

歐麗華奉理事長之命，發行《南投旅館》季刊，發行旅遊消費券、辦理消防管理人員訓練、招待災民免費到飯店住宿，並號召同業奧援台灣燈會；為提升縣內旅館業的服務品質，及餐旅從業人員專業服務技能，邀集產、官、學界專家共同辦理「全國旅館餐旅服務競賽」，增進同業間的交流，獲得同業佳評及支持，成效有目共睹，更成為台灣旅館業界的年度盛事。由於歐麗華的傑出表現，2013年在交通部觀光局全國表揚大會中，榮獲觀光產業從業人員最佳總幹事獎。

歐麗華表示，感謝歷任理事長及林志穎理事長的肯定與嘉許，會務人員只要盡好自己的本分，並與會員保持良好互動關係，盡力完成每項任務，就能在圓滑的平面與銳利的直角之間，實現屬於自己的發展之道；退休後，她將投入社會公益服務，也將繼續擔任公會志工，為人生增添不同的色彩。

新任總幹事李家旻，畢業於暨南大學觀餐系，在校期間積極投入系學會及學生會等社團組織，並辦理多項校園活動。李家旻表示，歐麗華處理會務嫻熟，且經驗豐富，是後輩學習的對象，也期許未來能夠透過在校所學，如影音製作、活動企劃畫及主持等技能，為會員服務，也為公會注入新的元素與活力。