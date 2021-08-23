許多人肌膚粗糙、乾燥、暗沉、毛孔粗大時，會使用面膜來做急救保養，近日法國瑪琍嘉蘭、NARUKO、東森自然美、berlin skin、瑰柏翠推出面膜新品，在一般的保養程序加入面膜步驟，短時間即可看到肌膚的變化，展現柔嫩、明亮的好膚質。

▍1.法國瑪琍嘉蘭280號全效沁潤凍膜霜

法國瑪琍嘉蘭全新水潤科技研創，嶄新推出「全效沁潤保濕系列」，以顛覆創新的保濕抗老概念，為每位女人帶來無與倫比的水感能量。法國瑪琍嘉蘭「280號全效沁潤凍膜霜」具有絕佳鎮靜安撫作用，讓肌膚徹底放鬆浸潤在水分修護中，使用時取適量厚敷於臉及前胸頸部肌膚，靜置約15分鐘後，按摩使肌膚吸收或以面紙拭去，每周使用1~2次。敷用後肌膚緊實平滑，能量再生散發水潤活力，霜狀凍膜質地搭配多層次花果香氛氣息，讓人身心都倍感滋潤。

法國瑪琍嘉蘭280號全效沁潤凍膜霜。（圖／品牌提供）

▍2.NARUKO白玉蘭向上緊緻系列面膜

NARUKO採用3D立體拉提布膜，服貼細節設計，從下巴延伸至兩耳，包覆整臉細節，與地心引力拔河，加上Actigym緊彈因子為肌膚導入向上運動模式，幫助臉部拉提，鍛鍊雙頰與下巴輪廓，打造微笑曲線。搭配非洲生命樹萃取、維他命B3、B5，能強化肌膚勻亮抗黯沉，維持臉部白潤透亮。特別添加RonaCare®VTA抗老修護素，是從豆科植物槐米的花蕾萃取，也是種天然抗氧化劑，改善膚質並且淡化在意的臉部細小紋路，預防肌膚早衰發生、再造Q嫩彈力。

NARUKO白玉蘭向上緊緻系列面膜。（圖／品牌提供）

▍3.東森自然美分區面膜

東森自然美瑞昇依據肌膚需求，以全臉面膜搭配局部彈力膜，打造分區保養概念，「深層美白安瓶氣墊面膜」，獨特蜂巢設計結合矽藻泥成分的六角雪花布膜，高度承載魚子萊姆、α-熊果素、菸鹼醯胺與光果甘草等四重亮白成分，先溫和掃除老廢角質，找回細嫩膚觸，後續推動精華加速發揮高效喚白力，阻斷肌膚斑點產生，去黑掃黃同時淡化瑕疵，使膚色勻亮。

東森自然美深層美白安瓶氣墊面膜、緊緻小臉彈力膜。（圖／品牌提供）

另外搭配「緊緻小臉彈力膜」分區保養，鎖定容易忽略的輪廓線、頸部位置，選用日本加熱技術打造出穩定螺旋結構，獨特耳掛式3D 彈力面膜注入小分子膠原蛋白、玻尿酸前導胜肽、六胜肽與仿生微脂體四大逆齡成分，重拾飽滿彈性肌膚，維持青春輪廓，不只可單獨使用，更能與手邊面膜相互搭配，定格時光。

▍4.berlin skin抹茶奇蹟活膚面膜

來自美國人氣保養品牌berlin skin，全新推出「抹茶奇蹟活膚面膜」舒服的水感無負擔膠狀質地外，更嚴選日本JAS認證有機宇治抹茶調配，添加南瓜與木瓜提取物，給予肌膚溫和調理角質、淨化毛孔功效，更添入高級植物油混合物，補足水分及輕盈滋養，以及天然香草精油，就像一杯抹茶香草拿鐵，使「抹茶奇蹟活膚面膜」賦予幸福的療癒香氣。

berlin skin抹茶奇蹟活膚面膜。（圖／品牌提供）

▍5.瑰柏翠巴厘火山灰深徹清潔面膜

瑰柏翠推出全新巴厘探索系列，精選巴厘島特色元素，運用古老大自然與芳療智慧，將熱帶島嶼獨特且迷人的香氛融入產品設計概念當中。「巴厘火山灰深徹清潔面膜」的誕生，源於傳統泥漿浴以及火山豐富的天然資源，將具有淨化及舒緩肌膚的高嶺土，加入富含礦物質、抗氧化成分的火山灰及竹炭粉，敷上面膜除了吸附表面雜質之外，在沖洗按摩的同時為肌膚去角質，使肌膚柔嫩明亮。