高雄鋼鐵人球團今天宣布與選秀首輪第8順位藍少甫完成簽約。出生於屏東的藍少甫，自國中畢業就北上打球，他表示，如今能加入高雄鋼鐵人，重返南部出戰，必定全力以赴，並向所有「雄親」們喊話，會以鋼鐵意志來捍衛球隊禁區。

畢業於國立體育大學的藍少甫，主打禁區中鋒位置，擁有扎實的基本動作，球風強悍加上身材壯碩，富有「UBA最強壯的男人」美名，今年更曾在大專聯賽八強賽，創下單場27分、17籃板的神勇表現。加入高雄鋼鐵人後，他將與學長王柏智重現當年UBA冠軍班底「國體禁區連線」，鑄起銅牆鐵壁，禁區防守再升級。

藍少甫是今年中華隊亞洲盃國手，有了國際賽經驗加持，面對職業等級對抗已經做好準備，他認為：「 聯盟目前有非常多高強度碰撞，跟大學賽場是不一樣的層級，我期待自己的打法能夠更加聰明，並且有效提升投籃命中率，要能夠快速融入外教的體系，來完成教練下達的任務。」

身為南部子弟兵，藍少甫對於能在家鄉打球感到相當興奮，他說：「很多親朋好友都期待能到現場替我加油，每一場比賽我必定卯足全力，要讓雄親們感到激情四射、熱血沸騰」，希望所有球迷都能踴躍進場為高雄鋼鐵人加油。