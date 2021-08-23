威力彩連槓41期，今(23)日晚間開獎，頭獎上看28億，吸引買氣暢旺，不少投注站都大排長龍，有人偏好直覺、喜歡選自己的幸運號碼，也有人相信熱門號碼，根據台灣彩券統計，威力彩從民國97年至今，第一區獎號以「24」為最熱門，共開出264次，第2區以「02」開出最多次，高達196次。

威力彩連41槓，23日頭獎上看27億，許多民眾下班後，紛紛前往彩券行購買試試手氣。（鄧博仁攝）

威力彩連41槓，23日頭獎上看27億，許多民眾下班後，紛紛前往彩券行購買試試手氣。（鄧博仁攝）

根據台彩官網公布的冷熱門球號，從民國97年至110年8月19日，第一區獎號以「24」為最熱門，共開出264次，其次為「04」有249次，「03」和「26」排名第三，各開出240次；至於第二區則以「02」開出196次最多；至於冷門獎號，第一區以「09」開出183次最少，第二區為「06」168次。

根據台灣彩券冷熱門球號統計，威力彩從民國97年至今，第2區獎號以「02」開出最多次，高達196次。

分析近10期威力彩開獎獎號，第一區最常開出的獎號為「10」，開出多達6次，第二區則以「01」開出3次最多。上周8月19日威力彩開出的獎號為：03、10、13、29、37、38，特別號02，結果頭彩無人中獎，連槓了41期的威力彩頭獎今晚上看28億，若一注獨得將創今年新高，如果本期又沒有開出頭獎，預計8月26日頭獎將上看34億元。

威力彩連41槓，23日頭獎上看27億，許多民眾下班後，紛紛前往彩券行購買試試手氣。（鄧博仁攝）

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