有「香港現代舞之母」之稱的編舞家黎海寧，原定近期來台參與輕歌劇《被遺忘的瑪麗亞》製作，但受到疫情影響，只得線上排練，她表示最近跨海排練忙翻了，連熱愛的大提琴課都暫時停課，對於不能來台灣，她也表示感覺很悶，很希望能和劇組成員面對面工作。

由於遠端排練難度高，現人在香港的黎海寧表示，她感謝在台灣的舞蹈家陳秋吟透過線上方式協助，讓她可順利完成工作，「透過鏡頭，有時候角度和空間的位置會有點誤差，不太清楚，這真的是很大的挑戰，我很感謝秋吟的協助。」

黎海寧自幼習舞，1979年在港與曹誠淵創辦城市當代舞蹈團，擔任駐團編舞家，曾獲英國女皇頒發大英帝國榮譽勳章。雲門舞集創辦人林懷民稱她是「華人最好的編舞家」，並把她的作品推介給台灣觀眾。

黎海寧表示，劇中的瑪麗亞是一個敢愛敢恨的女人，「有很多不同的面貌，我運用不同的舞者分身，表現她性格的矛盾，還有她人生的各種欲望和不同的嚮往。」

擔任指揮的簡文彬表示，劇情既魔幻又寫實，音樂也能帶人進入情境，「像是班多鈕手風琴，聲音很神祕，一出來就像抽換到另外一個時空，觀眾也可以隨著探戈舞步的腳，踏入另外一個世界。」

《被遺忘的瑪麗亞》是作曲家皮耶佐拉的作品，故事描述主角瑪麗亞經歷愛恨生死，最後又跳脫人間悲喜，成為誕生耶穌的瑪麗亞。簡文彬表示，全劇的音樂很美，「皮耶佐拉運用一個擴大型的室內樂團，卻可做出這麼大的效果，有進行曲、舞曲，是一部充滿感情、激情，很多情緒的作品。」