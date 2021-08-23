疫情年代，表演藝術節目製作人不再能夠飛往各大城市參加藝術節，尋覓新秀與好節目。為此，由台灣、新加坡、韓國與日本四地劇院開啟的「亞洲連結：製作人工作坊」，將在8月底登場，牽引亞洲各國製作人，透過線上論壇對話與交流，並尋覓新製作與新可能。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，這次聯合日本、韓國、新加坡的國家級劇場，以及藝術家、製作人以及策展人參與，「希望透過一對一引導，有機會能夠發現好的製作人和作品，不只展現亞洲充沛的創作能量，更期待能找到屬於亞洲與這個世代的文化語彙。」

新加坡濱海藝術中心總裁譚光雪表示，有機會登上舞台，對製作人來說非常重要，「這個平台讓來自不同背景，志同道合、擁有相似想法及夢想的人相遇。」韓國國立劇場執行長金鐵浩則表示，「期待看到不只是和亞洲，而是能跟全世界觀眾連結，創造出高品質精彩作品。」

澳洲澳亞藝術節藝術總監趙淑蘭（Annette Shun Wah）表示，劇場環境變化難以預測，製作人必須具備適應和創新的能力，才能作為團隊的後盾 ，「亞洲潛力十足，製作人扮演著非常重要的角色。這次亞洲四場館的合作，不僅反應亞洲區域藝術家關注的焦點，也更能發展出得以引起觀眾共鳴的當代原創作品。」

「亞洲連結：製作人工作坊」預計自2021年至2023年連續三年舉行，今年將於8月31日至9月16日在線上進行。