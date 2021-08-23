蔡英文總統今(23日)一早率先接種高端疫苗，但卻有眼尖網友發現，為總統進行疫苗接種的護理師疑似與今年3月幫衛福部長陳時中接種的護理師為同一人，有網路傳言，該名護理師是否是「御用」人員，亦或該護理師「口風較緊」？對此，台大今下午回應，該護理長為本院負責督導疫苗接種計畫人員，確實是同一位門診護理長，但院方強調，並無網路揣測的種種因素。

網傳今日為總統接種的護理師，亦疑似三月時幫陳時中接種疫苗。對此，台大院方回應了。(圖／擷取自網路)

蔡英文今天一早7點半依照8月16日預約接種地點，前往台大醫學院體育館，按相關流程接種國產高端疫苗，在台灣大學副校長張上淳、台大醫院院長吳明賢及立法委員邱泰源等人陪同下，完成接種疫苗。蔡英文隨後在臉書表示，「今天一早，我已經順利接種國產高端疫苗」。台大醫院的接種空間很寬敞，動線很流暢，她謝謝專業的醫護人員，「一下子就幫我打完疫苗，不會痛，現在精神很好，要繼續一天的工作」。

但對於蔡總統施打疫苗，有眼尖網友發現，今日為總統接種的護理師，亦疑似三月時幫陳時中接種疫苗。台大院方回應，院區案分區共有3位護理長，今天打疫苗的是一般門診的護理長，此次有參與新冠疫苗接踵計畫，平日主要工作以督導為主，職銜為代理督導長。