李洋與妹妹李芷蓁參加2020年離島運動會。（縣府提供）

縣府今天邀集縣府各單位及李氏宗親會、縣體育會擬定英雄式迎接行程。（縣府提供）

古寧頭李氏宗親會參加協調，圖中為李洋的伯父李開陣。（縣府提供）

奧運羽球男雙金牌選手「麟洋配」將於29日上午搭機回金門，縣府今天邀集縣府各單位及李氏宗親會、縣體育會擬定英雄式迎接行程。

縣府說明，李洋及王齊麟2人將於8月29日（周日）上午抵金門，縣府已規劃在當天上午租用吉普車繞行金城及金寧市區，詳細路線將在定案後向鄉親公布，也歡迎鄉親當日上午於路線上一同熱烈歡迎奧運金牌返回金門。

結束繞行街道行程後，將返回古寧頭雙鯉古地（關帝廟）及南山李氏家廟祭祀；並暫定下午2時召開縣府歡迎記者會。因礙於疫情影響，縣府將全程直播，讓鄉親們可於線上目睹奧運冠軍之風采。

當天記者會結束後，縣府教育處則於金湖綜合體育館羽球館辦理「羽球選手見面會」，讓縣內學校羽球選手們近距離與2位奧運選手分享互動。8／30（周一）上午則為「麟洋配台灣之光陳年金門高粱酒」抽籤活動，將電腦亂數抽出3萬6000盒幸運買主。

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