瑪莎拉蒂遭女友漆上「渣男」2字 超狂影片網笑：寫錯字啦

昨（22）日高雄市一名羅姓女子怒在林姓男友瑪莎拉蒂跑車上噴漆「渣男」，卻被網友嘲笑寫錯字，影片在網路上掀起熱議。不過原來林男是為了親手做蛋糕給女友當生日禮物，才會「搞失蹤」，羅女知道真相後，又在瑪莎拉蒂上改噴「愛你」；才剛清理掉「渣男」的林男傻眼表示，又得送鍍膜場處理了。不過網友看完更是傻眼，直言：鍍膜業配？

一名長髮、長腿辣妹，在一輛白色瑪莎拉蒂跑車上，用噴漆噴出又大又黑的「渣男」字樣的影片，昨（22日）在網路引發熱議。不過該女子把「渣」下面的一橫，噴成4個點，網友一面倒歪樓酸錯字，還說國小老師要哭了。

原來該名女子姓羅，昨天是她生日，但林姓男友卻搞失蹤，讓她找不到人，最後終於發現男友行蹤，才會氣得在他車上噴漆。不過林姓男友也解釋，他去親手做蛋糕準備送女友，才會2個多小時沒接電話。

事後遭噴漆的瑪莎拉蒂已經送汽車鍍膜場清理乾淨，不過據ETtoday新聞雲報導，羅女今天（23日又在瑪莎拉蒂噴上「愛你」兩字，林男傻眼表示，又要送鍍膜場了。

不過更傻眼的是眾多網友，對於這對情侶鬧劇般的行為，紛紛表示：「鍍膜業配？」、「有人爆料啦～事主要開直播頻道，故意做新聞博版面」、「無聊，下次可能變成，分手吧」、「貼滿彼此的照片不是更有fu?」、「8+9情侶日常」。