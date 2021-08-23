國內傳出非洲豬瘟走私肉品案，涉嫌走私的越南母女今遭新北地院裁定收押，新北市環保局今也全面稽查轄內85家廚餘養豬場，皆未查獲違規狀況。

環保局表示，今大規模稽查督促養豬業者，務必落實廚餘以90°C高溫蒸煮至少1小時以上的防疫措施，並拒收來路不明的肉品或未烹煮的生豬肉、內臟及其豬肉製品，以杜絕廚餘的染疫風險。

新北市自2018年中國大陸爆發非洲豬瘟疫情起，要求轄內養豬場，必須落實廚餘蒸煮防疫措施，並經檢核通過後，才可以繼續使用廚餘養豬，環保局也針對通過檢核的廚餘養豬場進行持續性稽查，截至今天共稽查1799場次，並針對其中違規者告發13場次。

非洲豬瘟傳播途徑之一是被病毒污染的廚餘，環保局也提醒民眾，如有使用來源不明的肉品，或未烹煮的生豬肉、內臟及其豬肉製品，不要回收到廚餘桶，請裝垃圾專用袋丟到垃圾車內，交由清潔隊妥善焚化處理，避免造成防疫破洞。