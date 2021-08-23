木雕大師施鎮洋（中）介紹說明自己的木雕創作。（謝瓊雲攝）

為了傳承傳統木雕技藝，施鎮洋近年陸續發表出版三本實作參考書，鉅細靡遺、圖文並茂介紹陰刻、浮雕和透雕等三大木雕技法。（謝瓊雲攝）

鹿港知名木雕大師、人間國寶施鎮洋（右五），23日在彰化縣立美術館辦理《鏤透迎春暖》新書發表會，彰化縣長王惠美、文化資產局副局長吳華宗等人都到場祝賀。（謝瓊雲攝）

人間國寶大匠師出版套書傳承傳統木雕工藝；鹿港知名木雕大師施鎮洋，23日在彰化縣立美術館辦理《鏤透迎春暖》新書發表會，透過圖文並茂的實作書，盼能將一身絕活推廣傳承，讓更多讀者學習、參考，了解木雕技藝，進而入門鑑賞。

75歲的施鎮洋出身鹿港木雕世家，25歲時承接下的第一個大型廟宇整修工程就是大甲鎮瀾宮；1992年榮獲教育部第八屆薪傳獎時年僅46歲，至今仍是132位受獎者中最年輕得主，2009年登錄為彰化縣無形文化資產保存者，2011年再被文化部登錄為重要傳統工藝保存者，榮獲最高榮譽、成為人間國寶。

新書發表會上彰化縣長王惠美、文化資產局副局長吳華宗都到場祝賀；連同6年前出版的《游刃三毫米》與3年前《花樣早浮現》，成為三本套書，分別講述陰刻、浮雕和透雕技法。

從事木藝工作已逾一甲子時光，施鎮洋在成千上百件作品的積累之下，專精大小木作、鑿花等技藝，考量雕作放置之情境，融入文史背景及地方特色，建構出獨樹一幟的作品風格。出版的套書，鉅細靡遺整理其教學內容，除了理論基礎，還有以其設計的作品圖稿為試作範例，圖文並茂，系統性的完整紀錄下其木雕工法，盼能達到教育推廣、永續傳承之效。

施鎮洋說，第一本書，以游刃有餘來聯想，提醒雕刻者下刀時不要超過3毫米深度；早期老師父彼此打招呼時都會問，最近在鑿（雕刻）什麼？因此第二本書以花樣早浮現為名；今年第三本新書鏤透迎春暖，好比許多建築藉由鏤空技法，讓陽光可以透射進來。他希望這三本書，能對有志鑽研木雕技藝者有所幫助，自己也將一本初衷，持續在未來堅持努力下去。

彰化縣文化局表示，施鎮洋年少時即隨父親施坤玉學習，在各大傳統廟宇中協助神龕、鑿井、大八仙桌、神轎等工程；34歲起自立門戶，從圖稿設計、選材、雕鑿工具之運用，展現雕材渾然天成之紋理，重新賦予木雕作品新的生命力，也為臺灣留下眾多巧奪天工之雕作。

新出版的《鏤透迎春暖》一書分為五個章節，首先透過專文剖析透雕技藝，接著依序介紹本書的內容編排及使用方式、傳統工藝的類別、透雕技法之概說與運用、作品賞析及透雕技法示範操作，逐步的引導讀者認識木雕藝術、透雕技法，並鉅細靡遺的演示製作工序。