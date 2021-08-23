農委會防檢局將海巡署查獲的走私154隻貓隻予以人道處置引發民眾關切，農委會主委陳吉仲今22日召開記者會表示，未來將加重刑罰，無合法執照販售寵物者將直接罰300萬，並建議法務部提高走私動物刑罰到7年以上。而根據一份網路民調顯示，有超過6成網友認為這樣能遏止走私亂象。

入口網站《YAHOO》以「154隻走私貓安樂死爆爭論，農委會擬加重走私刑責，你的看法是？」為題，進行網路投票，投票時間為8月23日至26日，截至23日晚間7點，已有1萬多名網友參與投票。

該投票詢問網友，陳吉仲表示將規畫加重懲罰走私業者，走私動物刑罰加重到7年以上，是否能有助於遏止走私亂象？結果顯示，認為非常有幫助的網友有35%，認為應該有幫助的有31.4%，覺得不太有幫助的有15.3%，而覺得完全沒有幫助的網友則有8.2%，另外有10.1%網友沒表示明確意見。

網友投票結果。(圖 翻攝自YAHOO)

農委會本周將公告函文，要求寵物市場買賣要有來源，否則將直接開罰最高300萬元，不再從輕處分，是否對於整頓動物來源市場會有幫助？有23.8%網友認為非常有幫助，認為應該有幫助的網友則有33.7%，不太有幫助14.4%，完全沒幫助17.1%，另外有11%網友沒表示明確意見。

同時，該投票還詢問網友，「你或親友的寵物獲得的途徑大多是？」，透過領養流浪動物的網友有19.6%，透過親友送養獲得的有13.3%，在寵物店購買的有12.6%，有12.5%網友則是透過其他管道，自己或親友沒有養寵物的有25.9%，另外有16.1%網友沒表示明確意見。