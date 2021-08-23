隨著全球逐漸解封，愈來愈多人返回辦公室上班，加上正值學生放暑假，在疫情期間大受上班族與學生歡迎的視訊會議軟體Zoom，如今需求也明顯降溫。根據分析師估計，目前Zoom平均使用人數比去年同期銳減逾三成。

摩根大通（J.P. Morgan）分析師奧帝（sterling Auty）發布報告指出，以Zoom本財年第二季（到7月底止）來看，每日平均用戶數比去年同期下滑約三分之一至4430萬人，低於第一季的4930萬人以及2020年同期的高峰6770萬人。奧帝表示，經濟重啟以及學生放暑假，以致於人們對該軟體需求減少，是用戶人數下降的原因。

奧帝提到，Zoom在整體視訊會議軟體市場仍居於強大的地位，截至8月13日為止，Zoom囊括下載量的38.4％，與2020年的39.8％相距不遠。但他提到，整體Zoom程式下載次數比去年同期短少24.9％。

奧帝亦提到，微軟的視訊會議軟體Teams在第二季市占也流失，單月活躍用戶數占整體市場的15.4％，低於第一季的17％。在此計算下，谷歌的Google Meet市占率由22.8％攀升至26.5％，Zoom市占率由39.2％下滑至38.1％。

他在報告中提到，「Zoom仍然視訊會議平台的首選，但我們發現Google Meet的市占有上升趨勢，這得益於過去幾個月谷歌升級部分產品內容。如今我們提醒投資人避免直接就Zoom營收作為參考，因為目前很難判定用戶需求下滑的程度，是否會趨使他們轉為免費帳號或取消帳號裡的部分座位。」