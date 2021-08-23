TRASH日前舉辦見面會。（MTV提供）

MTV與百威跨界舉辧「BUDXMTV CLOSE-UP特寫真我」粉絲見面會，本月邀請人氣樂團TRASH跟粉絲同歡，經過3個月三級警戒，終於在8月21日舉辦第1場有粉絲同歡的活動「TRASH小廢物FAN PARTY」，遵照政府規定市內活動容留50人，只開放超限量14名粉絲入場，雖然現場人數很少，但已讓TRASH樂團感到滿足：「能夠演出值得紀念。」

這段時期因為疫情大家都在家，阿夜表示：「作音樂變得很不方便 我覺得做音樂就是要跟不同朋友互動、切磋，現在只能做自己的。我這段時間寫了很多歌但大部分都是負面的，因為疫情我想大家的心理狀態應該都不太好，我就透過創作抒發。不能表演，能做的事很侷限，我也開始玩tiktok，可以創作不一樣的東西。」頤原則透露：「疫情前兩周我剛好開始養貓，這段時間就陪著貓長大，我自己性格也變得比較溫馴一點。」因為不能出門PARTY，魁剛自己上網學調酒。

博文則說：「最近因為在家比較久，終於睡得比較飽了。」即將在九月發行全新專輯，TRASH第一首歌曲帶來全新作品〈改變〉， 主唱阿夜說：「上一次演出是疫情前5月13日，這首歌是第一次表演，我們只練團過一次，其實超不熟，剛剛一上台器材又出狀況，我心裡想不管了，第一次出事就留給大家了，以後不會再有這個版本了，這就是LIVE的魅力，只有現場粉絲獨有的回憶。｣

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