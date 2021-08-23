疫情降級水上活動開跑，雲林縣口湖國中推立槳、獨木舟體驗。（口湖國中提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣口湖國中致力發展校本課程，其中漁塭獨木舟、立槳結合口湖養殖產業，獲教育部補助推廣，本月在口湖鄉馬蹄蛤主題館舉辦水域教育，吸引40餘名民眾參與，口湖國中表示，應民眾要求，9月將再舉辦相關活動。

口湖國中推廣水域教育，先推出獨木舟課程大受歡迎，後來再增加立槳運動，造型類似衝浪板的立槳，技巧簡單只要稍加練習就可上手，非常適合親子同樂，疫情降級後本月恢復體驗活動，一公告就吸引許多民眾報名。

口湖國中學務主任吳靜欣表示，目前學校與馬蹄蛤主題館合作，除了藉由獨木舟、立槳體驗，教導民眾水上救生基本知能、正確救生衣穿著，還有摸馬蹄蛤、貝殼燈飾DIY等親子互動，魚塭水深僅到膝部，安全無虞。

吳靜欣指出，口湖地區到處都有養殖魚塭，其中文蛤與虱目魚混養魚塭屬於淺水池，非常適合划獨木舟，配合摸蛤仔、抓虱目魚體驗，極具特色，學校將持續與鄉公所、水產養殖業者合作，推廣水域教育與水上休閒活動。

民眾表示，疫情3級警戒在家悶了很久，降為2級後馬上全家報名來參加水上活動，雖然要戴著口罩，但大家還是玩得非常開心，同時也了解更多的口湖鄉產業文化，可說是寓教於樂。