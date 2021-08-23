南投縣下屆百里侯之爭，群雌並起，國民黨3名女將立委馬文君、許淑華及南投市長宋懷琳，經府會龍頭斡旋，預定在10月中旬進行全民調，民調勝出者代表國民黨參選縣長，另兩人必須無條件放棄爭取提名。

針對下屆南投縣長選舉，民進黨籍的行政院中部辦公室執行長蔡培慧，早已提前部署，會勘基層建設工程、農業災損，馬不停蹄，展現旺盛的企圖心，希望能夠翻轉南投。

國民黨方面，原本馬文君與許淑華，達成兩人在8月先做民調的共識，形成「會前賽」勝出者再與其他參選人做民調爭取提名；不過，宋懷琳在8月5日正式宣布參選縣長，並且反對被邊緣化，要求加入民調行列。

據了解，將參選國民黨主席的朱立倫，8月12日到南投爭取黨員支持時，分別與3人見面，也表達如果他在9月25日當選黨主席，將會立即展開全國各縣市長初選提名的整合工作，因為如果等到黨中央議定縣市長黨內初選提名辦法出爐，時程可能又會延遲；但當時朱立倫對於南投縣黨內3人競逐縣長的整合，並無太多著墨。

由於蔡培慧來勢洶洶，民進黨還有中央執政的優勢；國民黨卻還沒有協調出人選，讓藍營人士很焦慮，因此，由副議長潘一全居間穿針引線，馬文君認為要讓宋懷琳加入一起民調，許淑華也沒有意見，於是議定讓宋懷琳加入民調，民調時間則延至10月間舉辦。

經過南投縣長林明溱、議長何勝豐與縣議會國民黨團書記長謝明謀協調，決定在10月16日到18日共3天，由3家民調公司進行3人全民調，民調勝出者代表爭取南投縣長提名，其餘兩人無條件放棄爭取縣長選舉提名，3人於8月20日在縣長室簽名畫押，並由林明溱與潘一全見證。

國民黨內縣長提名初選民調方式，至此底定，但誰能脫穎而出，還在未定之天；許淑華擁有全國性高知名度，更有神力女超人之喻，似乎占優勢，但她與宋懷琳都是南投市長出身，人脈部分重疊；馬文君過去長年經營烏溪線，但近年來勤跑濁水溪線，拓展政治版圖，也展現問鼎百里侯的氣勢。