後疫情時代引發隔板之亂，開學在即，教育部要求學生用餐須用隔板，許多學校反應，有錢也買不到，隔板早被搶購一空，校方、家長都傷透腦筋，議員們更是卯盡找資源，新北新莊區中港國小、汐止樟樹國際實中等學校以「給魚不如給魚竿」精神，創立隔板DIY課程，不僅省下費用，也讓孩子學會為防疫盡份心力。

新北市議員陳明義表示，開學在即，他從7月就收到許多申訴，指中盤商派車到工廠搶貨，校方有錢也買不到，不然就是廠商哄抬價格，從10幾元哄抬到250元的離譜價格，因此他四處媒合資源，共募集3萬2000份隔板送達五股、泰山、林口各級學校。

除了民間積極捐贈防疫隔板，新北各校創客教師也分別提供創意發想隔板不足的困境，像是新莊區中港國小教師擔任直播主拍攝製作影片引導學生製作；汐止區樟樹國際實中更於暑假親自帶領學生動手實作提供給國一及高一新生當作開學禮物。

新莊區中港國小創客社團教師洪偉翔表示，「自造防疫隔板」課程以「露營」、「帳篷」為發想，以椴木板與透明塑膠布設計出方便攜帶、容易組裝及收納的防疫隔板，他更擔任直播主帶領社團學生共同製作，過程已拍成影片讓其他教師參考，不僅省下費用，也讓孩子為防疫盡份心力。

而汐止區樟樹國際實中教師蔡釋鋒則利用塑膠瓦楞板製作隔板，校方更決定由學長姊們製作，送給七年級及高一新生，作為歡迎新生踏入樟樹校園的第一份賀禮。校長陳浩然表示，創客精神培養學生解決問題的能力，更是在需要時能有能力伸出援手回饋社會。