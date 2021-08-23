江姓男子多年前參加跨國偽卡盜刷詐騙集團，被美國警方逮捕入監1年，被遣送回台，江卻發現家人因他行蹤不明，已向法院宣告死亡，江男只好打官司「死而復生」，但檢警因江的盜刷行為，台灣亦有司法管轄權，再將江男送辦。台北地檢署23日依行使偽卡罪起訴江男。依法江男最重可判5年。

65歲的江男1985年8月離開新竹老家後，行蹤不明，江男弟弟2012年向新竹地院聲請宣告江男死亡。但其實江男於2013年間，參加以大陸人為首的詐騙組織，持偽造信用卡在美國百貨公司刷卡購買雅詩蘭黛等保養品，被美國警方逮捕，在他身上查扣了10多張偽造信用卡，盜刷2次的江男經認罪協商，2014年間獲得假釋並遣送回台。

江男返台後發現自己被宣告死亡，向新竹地院聲請撤銷宣告，新竹地院2018年裁定撤銷，但刑事局接獲美方提供的司法互助資料，將江男移送北檢偵辦，檢方認為，江男涉犯的行使偽造信用卡罪，雖然在美國犯案，台灣仍有司法管轄權，依法起訴江男。依法可判處5年以下有期徒刑，得併科9萬元以下罰金。