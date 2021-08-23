家住高雄林園區的王皇閔與隔鄰的堂姊弟長期不睦，半夜帶63瓶汽油侵入住宅點燃燒死堂妹，事後企圖用「家族遺傳思覺失調症」脫罪，仍遭最高法院判無期徒刑定讞。民事部分賠償出爐，高雄高分院判王男要賠償堂妹父母及堂弟872萬元。

2019年2月家住高雄林園區的王男數度與比鄰而居的堂弟衝突扭打，互告傷害罪而懷恨在心，2020年2、3月期間陸續到加油站買入30公升汽油，回家分裝成63小瓶，再用塑膠袋分裝，3月5日凌晨偷偷潛入堂弟家，王男先將兩袋汽油分別放置在二樓堂弟房門口及一樓出入口，接著潑灑5瓶汽油、再用電擊棒引燃。

火勢猛烈造成王男堂妹無處可逃、休克身亡，堂弟破窗跳樓逃生，但身體仍有33％2至3度燒燙傷。

王男逃亡沒多久後就遭逮，法庭上他辯稱只是想用電擊棒嚇嚇堂姊弟，是「不小心引燃火勢」，沒有殺人意圖，還稱自己有思覺失調症家族病史，要求精神鑑定。但法官痛斥王男不但縝密預謀犯案，犯案後還知道躲避警方追緝，供詞避重就輕，事後也沒賠償誠意，最高法院依殺人罪判其無期徒刑、褫奪公權終身定讞。

民事部分，王男堂妹父母求償704萬元，法官計算兩老平均還有10年、19年餘命，還要承受悲傷，扣除2人已領犯罪被害人補償金80萬元，判王男仍須賠償624萬元。

堂弟則向王男求償247萬元，法官認為他全身遭嚴重火焚，痛苦住院65天，經歷3次頭皮移植手術，到現在仍需穿著壓力衣復健，還有創傷後壓力症候群，判決求償247萬元全數獲准，全案仍可上訴。