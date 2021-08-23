卓雷蒙格林與杜蘭特近來又因為往日恩怨打起口水戰，美國記者Shane Young公布2014-15賽季至2018-19賽季的勇士到底有多麼強大，勇士在這5個賽季當中勇奪3座總冠軍，拿下399勝，全聯盟無人能擋，可說是神擋殺神，佛擋斬佛。

14-15賽季勇士例行賽戰績67勝15敗，淨勝分828分，場均贏隊手10.1分；季後賽16勝5敗，淨勝分164分，場均7.8分，奪下隊史睽違40年之久總冠軍。

15-16賽季例行賽73勝9敗，改寫了NBA單季最多勝紀錄，淨勝分882分，場均10.8分；季後賽15勝9敗，淨勝分105分，場均4.4分，不敵詹姆斯領軍的騎士，衛冕失敗。

16-17賽季獲得杜蘭特加盟，例行賽戰績67勝15敗，淨勝分954分，場均11.6分；季後賽16勝1敗，淨勝分230分，場均13.5分，擊潰騎士，3年內摘2冠。

17-18賽季例行賽戰績58勝24敗，淨勝分490分，場均6.0分；季後賽16勝5敗，淨勝分210分，場均10.0分，完成2連霸。

18-19賽季例行賽戰績57勝25敗，淨勝分530分，場均6.5分；季後賽14勝8敗，淨勝分74分，場均3.4分，杜蘭特膝蓋受創，3連霸夢碎。

總計勇士在5個賽季例行賽狂拿399勝，勝率高達77.5%，淨勝總分4467分，場均8.7分；季後賽77勝，勝率63.1%，場均7.5分。從中可看得出來勇士在2014-2019的5個賽季是有多麼的強悍，史提芬柯瑞是第一功臣，杜蘭特加盟3季摘2冠是第二號戰將，克雷湯普生與卓雷蒙格林的功勞也不容小覷，可惜隨著杜蘭特離隊，克雷湯普生因傷缺席2個賽季，勇士都沒能闖進季後賽，新賽季克雷湯普生規隊，史提芬柯瑞、卓雷蒙格林、威金斯聯手，有機會重返榮耀。