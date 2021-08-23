演員辻萬長18日因腎盂癌病逝，享壽77。23日他所屬經紀公司公布。他今年7月專心治療腎盂癌，原預定演出2022年NHK大河劇《鎌倉殿13人》，改為淺野和之演出該角。
辻萬長生於1944年，佐賀県出身。年輕時主要在劇團演出舞台劇，曾獲日本文化廳藝術祭優秀獎，讀賣演劇大獎優秀獎、紀伊國屋演劇賞個人賞等。
他演出的電視劇多不勝數，曾在經典日劇《魔女的條件》飾演松島菜菜子的父親。近年他演出的映像作品為NHK《昭和元祿落語心中》、晨間劇《夏空》NHK終戦劇《不要只說沒辦法》成為他最後的電視劇作品。
演員辻萬長18日因腎盂癌病逝，享壽77。23日他所屬經紀公司公布。他今年7月專心治療腎盂癌，原預定演出2022年NHK大河劇《鎌倉殿13人》，改為淺野和之演出該角。
辻萬長生於1944年，佐賀県出身。年輕時主要在劇團演出舞台劇，曾獲日本文化廳藝術祭優秀獎，讀賣演劇大獎優秀獎、紀伊國屋演劇賞個人賞等。
他演出的電視劇多不勝數，曾在經典日劇《魔女的條件》飾演松島菜菜子的父親。近年他演出的映像作品為NHK《昭和元祿落語心中》、晨間劇《夏空》NHK終戦劇《不要只說沒辦法》成為他最後的電視劇作品。
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