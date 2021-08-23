台南市七股區文蛤養殖池的死亡情況。（台南市政府農業局提供／張毓翎台南傳真）

農政單位討論牡蠣、文蛤死因。（台南市政府農業局提供／張毓翎台南傳真）

8月上旬連日豪雨影響，台南七股傳出牡蠣、文蛤的延遲性災情，農政單位接獲漁民反映後，23日到現地勘查了解損害情形，發現漁民撈起的一串串牡蠣，大多有「開口笑」情形，死亡率達到8成。漁民預測，今年中秋節牡蠣一定會供不應求，但仍值疫情二級警戒，上漲幅度可能有限。

台南市政府農業局今天邀集農委會水產試驗所海水繁殖研究中心、嘉義大學水生生物系教授秦宗顯、南市動物防疫保護處、南縣區漁會及七股區公所實地會勘災損和原因。立委郭國文、台南市議員蔡蘇秋金，以及市議員方一峰、陳昆和服務處團隊也到場關心。

台南市農業局漁業科長吳國霖表示，初步認定是因8月豪大雨，造成養殖水質鹽度降低，漁民無法抽取正常濃度海水提升濃度，加以曾文溪出海口流入大量淡水，造成區域內海水鹽度偏低及濁度增加、降低含氧量。

吳國霖說，文蛤、牡蠣死亡率正常值大約3成，然而這次會勘發現，收撈起來的牡蠣8成左右都開口笑；另，文蛤現場雖然無法明確統計受損程度，但觀察下來，其死亡率也高於正常範圍，實際死亡原因要待嘉大秦宗顯老師完成滲透壓試驗後確認。

「今年真的很慘！」養殖牡蠣的龍山里長王文財大嘆，上半年因疫情銷路受阻，許多蚵農乾脆減少採收量，以避免更多損失；本來想衝中秋節這波買氣，不料8月初遇上大雨，一堆牡蠣全死光光，每公頃蚵田養殖成本30萬至40萬元，天災現金補助能多少？永遠趕不上蚵農的損失。