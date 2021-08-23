南韓人氣女團Red Velvet近期全員回歸，推出第6張迷你專輯〈Queendom〉，沒想到24歲成員Joy今（23日）爆出和R&B歌手Crush熱戀，隨後雙方火速認愛，受到大批祝福，稍早Joy則親自發聲向粉絲們致歉。

據悉，Joy和Crush去年合作歌曲結緣，關係變親近後發展為戀人，因為兩人都有養狗，更有了共同話題，熱戀消息一出，公司也證實消息，「兩人以前後輩的關係相處，最近產生好感而開始交往」，接著還有韓媒曬出小倆口一起遛狗的同框照，相當甜蜜。

Joy和Crush去年合作歌曲結緣，最近發展為戀人關係。（圖／翻攝自IG）

出道8年的Crush，是南韓歌謠界的才子，剛出道時還被譽為怪物新人，曾幫許多韓劇演唱過OST，近期最有名的就是夯劇《鬼怪》裡的破億神曲《Beautiful》；另外，他2016年曾參加漢江發呆大賽，甚至奪下冠軍，當時曾引發熱議，讓粉絲看了全笑翻，成為Crush的經典事蹟之一。

兩人證實交往消息後，Joy稍早透過官方粉絲團發聲，全文一連講了4次對不起，Joy表示團體久違回歸，在成員和粉絲們都開心之際卻爆出新聞，讓她深感抱歉，「能提前跟你們說就好了，被嚇到了吧」，Joy坦言和Crush確認了彼此心意，目前正在互相了解的階段，沒想到這麼快就出了新聞，為了受到驚嚇的粉絲們，便決定寫下這段文字，並喊話一直珍惜、愛護她的粉絲們，希望大家能理解並繼續應援她。