國產高端疫苗23日開打，蔡英文總統上午至台大醫學院體育館，依相關流程接種疫苗，施打後她表示「沒什麼感覺」，神情輕鬆。民進黨台北市議員王世堅對蔡總統此表示肯定，但他認為，以國安角度而言，早在4月份時就應該讓總統接種疫苗，同時王世堅也透露，自己預估會在明年的這個時候打疫苗，到時候剩下什麼疫苗自己就打什麼。

王世堅今(23日)在政論節目《新聞大白話》中，被主持人問及是否會去施打高端疫苗時，他表示，等全民都打完了第一劑疫苗，甚至第二劑的施打率都有50%之後，「我推估我個人大概明年這時候打，到時候剩什麼疫苗，我就打什麼疫苗」。

王世堅也肯定和感謝蔡總統，把手臂留到現在，幫高端助陣，但從國安角度來看，應該要給總統最完善的保護，4月份就應該強制他們施打，但畢竟我們是民主國家，每個人要打什麼疫苗是自己的選擇。

對於李秉穎推估高段疫苗保護效果的說法，王世堅則希望他能講清楚，不能只用推估兩字，應該就事論事，以科學論科學，要有科學的論證，雖然Novavax和高端都是次蛋白疫苗，但「同款師父，沒同款學生」，不能因為說是次蛋白疫苗就拿來類比，Novavax很嚴謹，人家做了3期期中分析，也做了5、6萬份，且為什麼要規定有第一期、第二期、第三期試驗，以後施打之後還有第四期追蹤，這是國際的標準，而且是醫學、生技、公衛界共同制定的標準。