藝人祝釩剛去年因持有、施用含有大麻油的電子煙被逮，以自費戒毒2年為條件獲緩起訴處分，但因戒癮期間驗尿驗出大麻成分陽性，一度被撤銷緩起訴，但後來複驗又逆轉呈陰性，祝獲不起訴處分後，台北地檢署對於祝施用大麻電子煙部分，給予祝緩起訴處分，並要求祝自費戒癮治療。檢察官依職權將全案呈送台灣高檢署再議，高檢署23日駁回，祝獲緩起訴確定，須自費戒癮治療。

祝釩剛去年4月13日晚間開車被警方攔查，車內傳出大麻味，警方進一步在副駕駛座查獲含有大麻油的電子煙。祝釩剛隨後接受驗尿，果然呈陽性反應，檢察官考量他認罪，且上次吸食毒品被逮已超過5年，因此以自費戒癮治療為條件，處分祝釩剛緩起訴2年。

祝釩剛後來向觀護人報到時，驗尿又被檢出大麻陽性，檢察官認為他違反緩起訴條件，因而撤銷。不過，祝釩剛今年3月開庭堅稱自己沒有吸毒，辯稱驗尿當天他才到指定的醫院進行戒癮治療，當時驗明明陰性，不知為何下午報到就變陽性。

檢察官同意再將當天尿液樣本送憲兵指揮部複驗，複驗結果逆轉呈陰性，北檢最終將本案處分不起訴，至於被撤銷緩起訴的電子煙案，北檢8月13日處分緩起訴。北檢將本案呈送高檢署再議，高檢署今天駁回再議，祝獲緩起訴確定。