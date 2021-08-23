日前交通部一紙公文指出，安全帽不得安裝超出表面5mm的3C產品，遭民代發文批評，經濟部標準檢驗局今與交通部、內政部警政署召開會議研商達成共識，允許以魔鬼氈、吸盤等「非固定方式」安裝加裝3C產品。

台北市議員陳建銘20日在臉書貼出交通部公文，指機車安全帽加裝的行車紀錄器不得超出5mm，若不合規範依可《道路交通管理處罰條例》第31條第6項開罰500元，讓陳建銘批評法令不合時宜，「沒有最扯只有更扯！」

經濟部標檢局今發出新聞稿說明，為避免消費者騎乘機車發生交通事故時，若有固定之突出物於安全帽體上，恐會造成騎士受傷，故國家標準規定，帽殼之外表面上不得有超過5mm以上之外突起物，

標檢局經交通部、內政部警政署研商後，不允許以固定方式加裝行車紀錄器等3C產品於安全帽上，但允許以魔鬼氈、吸盤等非固定方式安裝，因其受到衝擊時容易脫開，避免事故發生時造成二次傷害，相對固定式較為安全且符合CNS 2396規定。

標檢局表示，安全帽可以用非固定方式加裝3C產品，仍須注意行車安全，勿邊騎乘邊調整設備，保護自己也保護他人。