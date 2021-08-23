受本土疫情衝擊，許多民眾收入也面臨極大考驗，勞動部今(23)起擴大「全時受僱勞工生活補貼」對象，納入中高齡、未納就保再就業者，7月份薪資減損較4月多20％者，截至傍晚5時，首日登錄申請者達7243人。

勞動部的「全時受僱勞工生活補貼計畫」，5-6月符合計畫資格者將發給新台幣1萬元生活補貼，今起擴大發放7月薪資較4月減損超過20％的勞工，也進一步納入中高齡、未納就保的再就業者申請。

根據勞動部統計，5月起截至今日下午17時生活補貼申領人數統計，上網登記完成27萬3082人，核可數23萬6946人，今日上網登記完成7243人，包含5-6月登記人數在內，完成登記者計有27萬3082人，累積發放金額達23億6946萬。

勞動部指出，本補貼身份須符合下列條件者之一，即受雇參加職業保險、65歲以上受雇參加勞工保險、已領勞保老年給付、受雇參加職災保險、已領其他社會保險養老給付、受雇參加勞保或職保等。

此外，7月薪資須比4月減損超過20％，但若5、6月薪資減損也達20％，也只能請領一次補助，且投保薪資需在3萬4800元以下者才可提出申請，並於減損當月底於同一雇主的投保單位加保，待審核通過後即發生活補貼1萬元。

本次申請即日起開放至9月30日，但若已領有勞動部自營作業者或無一定雇主、部分工時勞工生活補貼，以及領有勞動部、教育部、經濟部、交通部、衛福部、文化部等其他停業生活補貼及其他性質相同津貼或補貼者，不列入補貼對象。