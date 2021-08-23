堪薩斯市聯邦準備銀行上周五(20日)宣布，本周26 日到 28 日在傑克森洞(Jackson Hole)舉行的全球央行年會因為當地疫情升溫，轉為線上舉行，由於上周聯邦公開市場委員會(FOMC)7月會議紀要出爐，揭露美國聯準會(Fed)官員們已經在討論縮減購債(Taper)的時機，本來預料本周的央行年會上，Fed主席鮑爾將會透露更多Taper細節，但專家認為，鮑爾本周不會透露縮緊貨幣政策的重大決策，避免市場動盪。

早在先前，歐洲央行(ECB) 總裁拉加德、英國央行 (BOE) 總裁貝利不會前往美國參與今年的全球央行年會。堪薩斯聯準銀行總裁Esther Goerge則是在上周五宣布，由於提頓郡 (Teton)疫情升溫關係，讓各位成員無法在傑克森湖旅館（Jackson Lake Lodge）相聚，所以將會議轉往線上舉行。全球央行年會於1982年於傑克森洞舉行，邀請全球40國的央行官員與經濟學家參與。

由於鮑爾等Fed官員多次強調，新冠疫情永久改變美國經濟，這些變化對於就業市場與經濟相當重要，近來Delta變種病毒來襲，是否對經濟構成重大打擊猶未可知，鮑爾也不斷聲稱，要等到經濟復甦與就業市場恢復到疫情前水準，才會針對貨幣政策進行調整。

達拉斯聯準銀行總裁Robert Kaplan為最早提出鷹派言論的Fed官員之一，Robert Kaplan於11日還表明Fed將在9月宣布縮減購債計畫，10月開始執行。不過，Robert Kaplan卻反而在上周五，透露市場應該關注Delta 疫情擴散很快，他正在密切關注疫情對美國經濟的任何影響，如果導致經濟復甦大幅放緩，他可能會調整自己的貨幣政策觀點。

美國明尼亞波利斯聯準銀行總裁Neel Kashkari也在7月會議紀要出爐後指稱，若疫情衝擊就業市場復甦腳步，那他也會考慮Taper的實施時間是否延後一些。

美銀美國短期利率策略主管Mark Cabanna指出，預料鮑爾不會在這場線上會議公布縮減貨幣政策的細節，鮑爾也不會想要主導9月會議，現在市場有各種聲音，鮑爾不會想要引起騷動。Mark Cabanna預期，鮑爾可能會維持一貫態度，也就是縮減購債的時機將取決於經濟數據，並預期年底將達到目標。