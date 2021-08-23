國產新冠疫苗：高端疫苗8月23日開打，桃園、高雄陸續傳出有民眾接種後昏倒，台中市衛生局也密切關心疫苗不良事件通報，幸好首日未傳出有人接種後出現不適；衛生局也表示，台中市目前通報疫苗不良反應AZ疫苗死亡個案80例，莫德納死亡通報則有16人，兩疫苗接種後出現嚴重不適者還有19人住院治療中。

高端疫苗未經三期臨床實驗即獲得台灣緊急使用授權，民眾反應兩極，茂盛醫院醫師呂冠儀指稱，高端疫苗屬「次單位蛋白疫苗」，根據二期臨床數據顯示，中和抗體比AZ還要高，而且它的副作用是最少的，國人不用擔心其安全性；唯桃園仍出現為2女1男接種後出現不適，其中一名30歲美國籍女士接種後約3分鐘昏倒，隨後恢復意識。

台中市衛生局統計，目前中央流行疫情指揮中心分副到台中市的高端疫苗有8萬2280劑，而台中市首日有1萬3718人完成預約接種，至於第二輪和第三輪意願登記後，會不會有更多市民預約接種，仍待觀察。

而衛生局也統計新冠疫苗開打迄今，截至8月23日，疑因接種AZ疫苗死亡人數80人，其中有3例已完成解剖，已排除與疫苗接種有關，而目前住院中11人，有60歲男子7月22日打完AZ疫苗，7月29日飲酒後因暫時性腦缺氧昏迷住院;還有78歲長者在7月29日接種AZ疫苗後，8月12日出現頭痛、肢體無力目前仍住在加護病房搶救中。

另疑因接種Moderna疫苗死亡人數16人，目前通報接種不良反應中仍有8人住院治療中。