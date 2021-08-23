154隻走私品種貓日前被高雄海巡署尋獲，於21日全部安樂死引發外界不滿，網友為貓請命竟灌爆總統蔡英文臉書，迫使蔡英文在深夜貼文表示，難過，務必修法。對此事波及蔡總統，農委會主委陳吉仲亦隨即貼文「安樂死走私貓是我的決定，我負責」。看到陳吉仲責任全攬，資深媒體人羅友志直言，若10月蔡政府進行內閣改組，陳吉仲將很有可能高升副院長一職。

媒體人羅友志。(圖/本報資料照)

羅友志今(23日)在「中天新聞」政論節目《新聞有琴調》表示，走私貓風波，他個人有2個解讀，第一，蘇貞昌院長是「殺雞敬侯」。第二，陳吉仲因為這154隻品種貓，已經取得行政院副院長的高升門票了。羅友志分析道，蔡英文總統本來就屬意讓陳吉仲接副院長，但一直找不到名正言順的理由，現在陳吉仲出來保駕護航擋炮火，蔡總統就有夠充分的理由能夠升他。

羅友志表示，蔡英文總統臉書發文青體貼文，擋不住愛貓族群砲火，陳吉仲這一擋，結局應該會跟先前國安私菸案一樣，扛責的人因而升官。羅友志強調，在10月份之後蔡政府內閣可能改組，陳吉仲會成為副院長的不二人選。

農委會主委陳吉仲說明走私貓安樂死的執行考量。（圖/黃世麒攝）

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羅友志進一步表示，他個人預測，大約在9月底10月中之前，最慢不會拖過10月底，國內會有一場「疫苗之亂」，屆時如果朝局夠亂，勢必會「犧牲」一些內閣政要，而蘇貞昌的民怨已經水漲船高，引起天怒人怨，有人上街頭，蘇就有可能會下台，而蔡總統會接手主導新內閣，轉變成「選舉內閣」。