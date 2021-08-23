桃園市大園區本月20日一天發生2起酒駕車禍撞死人案件，分別造成83歲陳許姓老婦及41歲陳姓女子枉死，其中撞死陳女的44歲彭姓男子，經警方酒測值每公升竟高達1.08毫克，根本就是爛醉狀態，也讓死者家屬痛斥實在太可惡。

83歲陳許姓老婦人20日晚間7點多，獨自走在大園區新生路上，被騎機車的69歲郭姓男子撞倒倒地不起，送醫急救宣告不治。警方對郭男進行酒測，發現其酒測值0.10毫克，訊後將他依涉過失致死罪嫌送辦，並將依涉犯公共危險罪嫌函送法辦。

而41歲陳姓女子則是在晚間8時許，騎乘機車行經大園區台61線往北34公里車道旁的平面道路，被開車的44歲彭姓男子撞上，送醫後仍回天乏術。彭男酒測值則高達1.08毫克，已經爛醉竟然還開車上路想要返家，警訊後依涉犯公共危險、過失致死罪嫌將他移送法辦。

桃園市大園警分局表示，酒後駕車屬於惡意重大違規，一直都是警方列為執法重點項目，警方也持續不斷針對易發生酒駕時(路)段及易肇事路段，執行封鎖式路檢，高強度、高密度取締酒駕，並加強機動巡邏攔檢，期盼能有效遏止酒駕事故發生，同時也呼籲民眾切勿以身試法酒後駕車，駕駛人除搭乘計程車外，可善用「指定駕駛」、「酒後代駕」等服務，千萬不要有投機、僥倖心理，以保障自身及用路人安全。

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