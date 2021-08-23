家住桃園市平鎮區的68歲史姓老婦，23日上午因思念親人，所以獨自徒步出門想前往兒孫家，沒想到卻迷了路，更因體力不支跌坐路旁，所幸巡邏員警發現及時伸援，才能幫助老婦找到回家的路。

平鎮警分局平鎮派出所副所長丁彥方表示，家住平鎮區莊隆路，略有失智的史姓老婦，因久未見兒孫，太過思念，所以今日上午趁著天氣好，獨自步行出門想前往兒孫家探視，由於街道巷弄太過相似，一個不留神卻迷了路，繞了兩、三個小時終究找不回原路，最後因體力不支，跌坐在路旁。

恰巧警員蕭智襄及賴巧昀巡邏經過，見老婦臉色茫然呆坐坐在路邊，員警趕緊上前關切，發現老婦疑似體力不支，說起話來有氣無力，語意完全無法表達，員警見狀立即提供飲水供老婦解渴，並電召同仁駕駛巡邏車將老婦送回駐所稍作休息。

最後員警利用M-POLICE人臉辨識系統查出老婦的身分，員警除了將老婦平安送回住處外，也順利聯繫上老婦的親人。老婦的女兒接到員警通知對於母親外出迷路感到十分驚訝，頻頻向警方表達謝意，並向母親承諾，以後會常帶孫子回去探視，一解母親思念之情。