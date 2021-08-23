威力彩連槓41期，今(23日)晚間開獎，頭獎獎金上看28億，過去曾多次集資的台中市北屯平和里里長林煜舜，這次揪了823位里民集資近65萬，如果幸運中獎，他轉達里民最想做的事就是買房子、還房貸，還有環遊世界。

威力彩連續槓龜，台中市北屯區平和里里長林煜舜17日在臉書社團《我是北屯人》號召里民集資下注，當時共有546人集資，募得43萬元，結果只中了約10萬元，後來大家決定不要平分，繼續買這1期威力彩。

台中市北屯區平和里里長林煜舜號召里民集資下注威力彩，揪了823人、集資近65萬，並透露中獎最想做的事。（圖／截自林煜舜臉書）

為了挑戰本期上看28億的頭獎獎金，林煜舜決定再接再厲，希望能夢想成真，消息一出，電話接不完，結果共揪了823人，集資65萬元，林煜舜接受媒體訪問時表示，以第二區8號全包、第一區電選號的方式下注，而且8月23日開獎，剛好有823人集資，覺得是好兆頭。

如果中了頭彩想做什麼？林煜舜指出，日前已有許多民眾向他表達想去環遊世界，也有人想拿分得的錢買房子、還房貸等等，至於他自己，因為要參加市議員初選，因此他希望能用這筆錢多設幾塊宣傳看板。