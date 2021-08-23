恐怖劇情短片《邪佞》23日在台北樂聲影城舉行首映會，導演楊和蒲率領北影準影后陽靚及資深演員兼配音員陳季霞出席。陽靚坦言平時不拍鬼片也不敢看，是因為該片主要講人性，並不是特意嚇人的那種恐怖片，才決定接演。

這次在片中飾演一名亟欲挽回婚姻，甚至求助於超自然力量的妻子，陽靚透露現實生活中的自己，不是個這麼極端的女生，「我真的生氣是不講話的，但女主是要把所有的力氣丟向男主角。」而該片拍攝期間，她同時也在拍《當男人戀愛時》，她說「那時候整個人都是在很憤怒的狀態，下戲之後真的是很虛脫，但我並不會把這些情緒帶到生活中」。

電影裡，陽靚因懷疑老公（高英軒飾）外遇，夫妻倆常吵架，陽靚說演出「大吼大叫」真的最耗費體力跟精神，有場戲甚至哭了7、8分鐘未停歇，讓她累到連膽汁都快吐出來，所幸最後畫面令人滿意。有次談判也被老公推倒在地，但敬業的她，即使摔到腳受傷，仍繼續拍攝，甚至在最後1幕2人倒在血漿中，完全沒做任何防護，還要擺出很不符合人體工學的姿勢，反覆拍了10多次，堪稱「苦命女主角」。

有趣的是，當天正好是陽靚的生日，劇組早已準備要幫陽靚慶生，導演負責把她帶開，拖延她的時間。陽靚笑說：「當天有感受到大家應該要幫我慶生，但看導演的行為又覺得應該沒有。」最後最令人感動的是，不只有劇組人員，陽靚的男友與親友都來到拍片現場替她慶生，當時她的生日願望就是「可以上映」，如今真的願望成真。導演透露未來《邪佞》會發展長片劇情，許多《邪佞》片段都是重要的伏筆。

導演也分享當初選角第1順位就是陽靚與高英軒，「那時候講這個故事給他們聽，中間半小個時都是我在講話，跟演講比賽一樣，他們就是默默地聽，臉上也沒什麼表情。本來想說慘了，會不會是我講錯話了，或是他們不喜歡這故事。」還好最後都願意演出，陽靚笑喊：「我不記得了，我不知道我是個沒有表情的人。」導演不忘補槍：「高英軒比較nice，還有一點笑容。」

該片以都市傳說「Holy3」為故事背景，透過這個「Holy3」群組就可以得到問題的答案。若真的加入群組，會想問什麼問題？對外星人很感興趣的陽靚說，希望可以收到外星人的檔案照片。陳季霞表示：「因為在12、13歲玩過碟仙，跑得速度非常均勻，快到跟不上，我被這超自然現象嚇到。」因此不敢接近這些，也沒有想要問的問題。而身為專業配音員的陳季霞飾演的神秘「盲婆」，在電影一開始的昏暗廢墟裡，她嘴裡唸著佛經，光是聲音就令人感到毛骨悚然。

《邪佞》故事描述歆妤（陽靚 飾）與文杰（高英軒 飾）婚後，一直無法順利懷上孩子，對婚姻未來的不安全感讓他不得不尋求各種神祕力量的協助。在一次因為懷疑文杰與助理的關係不單純而導致的爭吵後，開啟了歆妤與神祕聊天群組「Holy3」的對話，「Holy3」幫歆妤挽回了心愛的文杰，卻也將她推進了維繫雙方關係的恐怖深淵。將於27日上映。