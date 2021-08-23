根據集邦科技（TrendForce）調查顯示，第一季DRAM價格正式反轉向上後，需求端為避免陷入後續價格更高及貨源不足的情況，於第二季加大採購力道。除了筆電持續受惠於遠距辦公與教學使動能穩健外；雲端伺服器業者的備庫存需求亦逐步回溫。

此外，較為利基的產品如graphics DRAM與consumer DRAM拉貨力道亦十分強勁，使第二季各家DRAM供應商的出貨成長幅度皆優於預期。DRAM報價方面，漲幅則較第一季擴大，在出貨量與報價同步走升的情況下，帶動原廠的營收皆較第一季明顯進步，推升第二季整體DRAM總產值達241億美元，季增26％。

以營收表現來看，三大DRAM原廠的表現相當一致，出貨量與平均銷售單價同樣呈現「量價齊揚」走勢，且出貨增幅皆優於預期。除了報價上漲會激勵採購備貨意願，加上今年來各種缺料問題頻傳，更加強化買方提前備貨心態，以避免成為終端產品組裝中的瓶頸。

因此，三星（Samsung）、SK海力士（SK hynix）及美光（Micron）的營收漲幅皆超過兩成，且前三名中以三星30.2％的成長率躍昇最為明顯。而第三季由於三大原廠DRAM報價仍將持續走揚，出貨成長幅度亦相當，估計市占的變化不會太大。

以獲利表現來看，受到報價大幅上漲，加上先進製程的比重逐漸拉升挹注，第二季獲利增長幅度皆十分顯著。三星由於第一季正值1Znm量產初期，良率較低，至第二季已正式放量生產，帶動其營業利益率由34％一舉提升至46％；SK海力士同樣因新製程良率提升使獲利提升至38％。

而美光本次財報季區間（3～5月）報價漲幅約略等同於韓廠，其營業利益率亦由上季的26％上升至37％。預估第三季在量價齊揚的情況下，原廠獲利將持續上揚，而龍頭廠三星的營業利益率將可望站上50％，回到近三年前的水準。

台廠方面，受惠於第二季specialty DRAM報價漲幅依舊維持高檔，客戶積極搶貨的情況並無降溫，大幅推升台廠營收表現。南亞科（2408）受到報價大漲約三成的帶動，第二季營收季增約28％，而營業利益率由第一季的17.1％上升至31.2％，且業者強調第三季仍持續看升；華邦（2344）整體訂單需求仍十分強勁，第二季DRAM的報價漲幅更甚NAND Flash，不僅帶動DRAM營收較上季成長39％，也使其DRAM業務占總營收比重上升至46％。

值得注意的是，上述兩家台廠目前仍面臨產能不足的情形，在新廠完工前已無多餘空間再增添機台設備，因此短時間的業績成長僅能仰賴報價走揚。

南亞科需待2024年新廠完工才可加入投產，短時間僅有先進製程1A/1Bnm的轉進帶來些微的位元增長；華邦亦需等到2022年下半年高雄路竹廠加入量產後，才有機會舒緩產能不足。

力積電（PSMC）營收僅計自家生產之標準型DRAM產品，不包含DRAM代工業務，第二季DRAM營收成長約7％，不過若加計代工營收，成長則達到19％，且同樣面臨產能有限狀況，需在邏輯IC與記憶體產品之間作取捨。