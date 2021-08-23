花旗環球證券台灣區研究部主管徐振志指出，深度爬梳台積電於2021～2023年投入千億美元資本支出後，帶動的營運效益斐然，2024年的營收就將比2020年倍增，比預想的時間快了一年，2025年則將達成每股純益較2020年翻倍里程碑，維持「買進」投資評等，推測未來12個月合理股價900元。

台積電宣示未來三年投注千億美元資本支出後，預期未來三至五年資本緊張程度將為35％左右，以此來推算，屆時每年資本支出若維持在350億美元，意味2024、2025年的年度營收將為1000億美元。

花旗環球另針對台積電2024年產能增長與2021年比較，所做的基本面研究顯示，台積電營收2024年時可能超越940億美元，較目前倍增。

再者，市場先前對台積電毛利率預期過分樂觀，導致第二季法說會出現毛利率成績單遜於市場預期以來，股價已經回檔超過5％。儘管台積電給出長期毛利率大於50％的財測，花旗環球證券並沒有盲目樂觀，在獲利高度成長的前提下，設定2025年毛利率為50.5％之預期；徐振志還認為，隨市場對台積電毛利率期望值逐步修正，萬一台積電後續又因為毛利率因素造成股價波動，幅度也會小得多。