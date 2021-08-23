戴資穎的個人品牌「戴萌TTY」用紙飛機作為設計靈感。（戴萌TTY提供）

在國內外都有許多球迷支持的羽球天后戴資穎，和家人討論出個人品牌「戴萌TTY」，已經在高雄開設概念店，即將推出一系列象徵乘載的夢想與無畏的心境的紙飛機系列商品，和球迷分享小戴為了追求夢想如紙飛機高飛的心情。

紙飛機是大家小時候的回憶，用紙張摺出紙飛機，當紙飛機從手中離開，隨風翱翔於蔚藍的天際，總令人興奮地又叫又跳，追逐紙飛機的過程中，即使摔倒了也會勇敢的站起來，那一段無憂無慮的時光，就是如此簡單和純粹。

但隨著成長，紙飛機乘載的夢想與無畏的心境，隨著時間開始流逝......，當生活中開始充斥著壓力與一成不變的生活，忘了當初投擲紙飛機的那股衝勁與動力，忘了為什麼而奮鬥和堅持的理由，這系列商品希望透過紙飛機，讓大家想起最初的自己與純粹的童心，當風再次吹起，鼓起勇氣、拾起童年的紙飛機、投擲天際，讓紙飛機牽引我們，為自己用力飛行，誠如小戴面對各種挑戰時掛在嘴邊的信念：相信自己。

世界頂尖運動選手推出個人品牌是趨勢，例如「籃球之神」喬丹(Michael Jordan)的Jordan Brand，是球迷心中值得收藏的潮流聖品，丹麥好手安賽龍也創立個人品牌VA Collection和VA Health，銷售T恤、帽子、益生菌等商品，戴資穎早在2017年底就向經濟部智慧局申請戴萌TTY及Q版人像圖商標，可用在手鍊、戒指、錢包、背包、運動用提背袋，馬克杯、保溫瓶、瓷製擺飾品、T恤、休閒服、運動服、帽子、襪子，羽球拍、運動用護腕、護頭帶、健身器、球員卡眾多商品，「穎迷粉」未來也可以期待「戴萌TTY」推出戴資穎周邊商品。