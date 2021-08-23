斥資5.09億興建的武陵高中專科教室大樓暨停車場，23日舉行上梁典禮，市長鄭文燦期許在明年9月開學前完工啟用。(蔡依珍攝)

斥資5.09億興建的武陵高中專科教室大樓暨停車場，23日舉行上梁典禮，市長鄭文燦期許在明年9月開學前完工啟用。(蔡依珍攝)

斥資5.09億興建的武陵高中專科教室大樓暨停車場，23日舉行上梁典禮，市長鄭文燦期許在明年9月開學前完工啟用。(蔡依珍攝)

武陵高中是桃園第一志願，但建物老舊，改隸桃園後市府挹注5.09億興建專科教室大樓暨停車場，23日上梁，市長鄭文燦強調武陵是桃園頂尖學校典範，一定要給師生更好的學習環境，且位處精華區旁，200個停車位也能嘉惠鄰里，期許提前1個月、在明年9月開學前完工啟用。

鄭文燦說，桃園市9所國立高中改制為市立高中後，市府給予更大的支持，學雜費收入由高中自行運用分配，平均每校有將近三千萬元的經費，並增加人員及教師編制、展開學校的更新計畫，其中武陵高中是桃園頂尖的亮點學校，但校舍老舊，考量108年新課綱著重各領域的核心素養，各類專科領域都需要教室，向中央爭取1.08億元前瞻補助，加上市款共5.09億元，興建地下3層、地上7層的專科教室大樓暨停車場。

鄭文燦說，專科教室大樓包括220人左右的大型視聽教室、專科教室、群組教室、情境教室、音樂教室、資訊教室、健康護理教室、小型視聽教室及會議室等，提供師生跨領域、高科技的教學環境，幫助教學團隊更有效地安排多元課程。 武陵高中校長林煥周說，未來教室都能彈性使用，可以小變大、多變一成大型教室，以因應新課綱的多元性，工程進度目前些許超前、逾45％。

鄭文燦說，工程原定明年10月完工，希望可以提前，拚明年9月1日開學前完工，提供師生良好的教學空間，讓武陵高中優質的教學內涵與升學表現繼續領航桃園。

鄭文燦也提到，桃園升格後，積極改善過去停車空間不足的問題，交通局增設了20座立體停車場。而武陵高中專科教室大樓增設地下停車場，共提供約200席汽車停放空間，停車場出入口緊鄰省道中山路，未來教職員及民眾皆可使用，紓解周邊交通及停車需求。

鄭文燦說，為提供學生更多元、更國際化的選擇，包含武陵高中、桃園高中、內壢高中、陽明高中及大園國際高中等5所市立高中與美國緬因州中央中學簽訂「桃園市台美高中雙聯學制合作備忘錄」，每年修習1門美國課程，每周上4至5小時線上課程，並赴美參加為期1個月的暑期課程，通過兩校考評後，畢業時可獲得美國及臺灣學校2張高中畢業證書，對於發展雙語教育及STEAM課程的幫助很大，目前已有將近200位學生報名。市府也與加拿大BC省教育局洽談合作，高中雙聯學制計畫預計會推廣到加拿大，讓市立高中更具競爭力，培養全球化時代的地球村公民。