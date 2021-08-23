中華民國中央軍事院校友總會今天在八二三砲戰紀念公園舉行八二三砲戰63週年紀念活動，並邀請國民黨主席參選人江啟臣、卓伯源與張亞中出席，國民黨前副主席郝龍斌以及妙天禪師代表向陣亡將士致意以及祝禱。退役上將、中央軍事院校校友總會理事長季麟連痛批民進黨製造對立，唯恐天下不亂，但在看到阿富汗淪亡後卻立刻改口高喊團結，真讓人不是應。

對於前國民黨主席朱立倫今天親赴金門紀念八二三砲戰，未出席在台北的紀念活動，季麟連說已經跟朱通過電話，今天也是公平邀請其他參選人來參加。

根據《中評社》報導，季麟連表示，他發現這幾年以來，民進黨不斷挑動省籍對立、世代對立，唯恐天下不亂，但是民進黨政府看到阿富汗的情況後，卻馬上改口呼籲大家團結、不要亂，這讓他感到非常錯愕和難以適應。

季麟連指出，民進黨叫囂「今日香港，明日台灣」，卻不准大家講「昨日越南，今日阿富汗，明日台灣」，他認為大家在先烈面前，心中應該要有把尺，做該做的事，為中華歷史文化、後代子孫而奮鬥努力。

此外，一起出席紀念活動的郝龍斌表示，台灣除了能「戰」，更大的智慧是要能「和」，備戰是為了避免戰爭，政府不要覺得背後會有靠山，就去跟對岸嗆聲，在嘴巴上逞威風，倒楣的其實是百姓。