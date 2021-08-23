前杭州市委書記周江勇落馬引發的浙江官場大地震正在逐漸擴展，大量浙江各級官員遭到大陸紀律審查和監察委員會調查。網上盛傳此事源於一名胡姓女律師為營救其被調查的丈夫，要求另外名官員協助從獄中「撈人」未果，憤而向紀監委舉報，事件因此迅速擴大至周江勇及多位現任與前浙江官員。由於胡姓律師主要舉報浙江官員及親屬在螞蟻金服IPO前火線入股，螞蟻金服已公開辟謠。案情持續發酵，據稱可能還涉及一名「西北要員」。

周江勇被查引發浙江官場大地震正處於不斷擴大階段，媒體與網路熱烈議論。目前除了2名已經主動投案的已退休7年浙江省委接待辦主任張水堂以及前杭州市委副書記兼政法委書記馬曉輝之外，已經捲入浙江官場風暴的還有寧波市鄞州區司法局副局長徐光耀、湖州市住房公積金管理中心原黨組書記沈小龍、溫州市甌江口開發建設投資集團副總經理黃祥崇等人，目前均正在接受紀律審查和監察調查。此外在杭州所屬的蕭山區亦有前任鎮長、副鎮長及十數名官員已被列入紀律審查與監委調查，其他浙江各地方政府都有高官被查，其下屬各部門目前恐怕也是一陣雞飛狗跳。

周江勇被多家陸媒爆料和阿里巴巴旗下的螞蟻金服上市有利益關係，據最早由河南信陽的新媒體《無冕之王》透露稱，一位名列「寧波十佳」的胡敏春律師的丈夫褚孟形原在寧波市一個區裡擔任書記，與其同鄉馬曉輝一直在浙江地方上任職，他們與周江勇之間的關係就是大陸官場上最管用的「三同」：同鄉、同學、同事。胡藉這層關係包攬了許多浙江地方政府與企業的法律顧問，參與審核政府重大標案。後來他的丈夫褚孟形被查，胡向馬曉輝、張水堂、周江勇等人求情營救丈夫被拒，憤而向紀律與監察部門舉報，張、馬等人主動投案後牽連出浙江省官場整個相互合作包庇的利益鏈，事件才一發不可收拾。

胡敏春是輔警出身，最後竟也能為執業律師，並透過她的丈夫及其個人與官場上的關係，包攬了大量浙江省政府及所屬企業的法律顧問，並參與審查省政府的重大標案。最後因為其丈夫褚孟形被查，胡敏春找周江勇馬曉輝等人營救被拒，憤而將浙江官場貪腐的材料送到紀委桌上。（圖／網路)

胡敏春舉報的主要也是最大的線索是2020年底螞蟻金服IPO案，當時周江勇由其弟籌集5億元人民幣搶購股份，另一官員則購入5000萬元的股份。但螞蟻金服IPO被緊急叫停後，螞蟻金服分別退還給周江勇5.2億人民幣，另一官員退還5200萬，多餘金額則是做為利息與賠償金。其他涉入螞蟻金服案的官員還有很多，在浙江省尚不知蔓延至何種程度。胡敏春在其中除代理一些人參與入股事宜之外，在IPO失敗後也接手處理善後，包括資金流向安排。而且此案還牽涉到一名尚未被查的副省部級官員，媒體與網路輿論都在猜測尚未落馬的涉案官員為何人。

但螞蟻集團在微信平台發表聲明，駁斥關於「相關人員」入股螞蟻的網上訊息是不實謠言，並稱當時入股的股東名冊上並沒有這幾位被查官員的名字。

杭州市委書記周江勇落馬被查，外傳因涉入螞蟻金服IPO案。（圖／達志影像)

眾所周知，周江勇在主政杭州期間曾大力推進數位經濟發展，提出要將杭州打造成大陸數位經濟第一城，還高調授予創辦人馬雲「功勳杭州人」的榮譽稱號。周馬二人關係極為密切，馬雲在受勳致辭時曾言：「沒有杭州，就沒有馬雲，也就不會有阿里巴巴。」「我覺得杭州政府和阿里巴巴之間，代表了一種全新的政企關係，一種親情關係。」這種官商如膠似漆的程度，這麼多年才爆發弊案，亦屬匪夷所思。