73歲雷洪情路堪比八點檔，曾坐擁6個老婆，他近日作客《大尋寶家》表示這跟飲食還有運動體能有關係，直接示範蹲姿訓練體能的招式，笑說這招學好就很好用，還讓現場所有人試看看，結果大家練得零零落落，主持人丁靜怡則說：「今天要是我先生發生一樣的情況，我這個人是絕對不可能答應！」還請雷洪幫勸世要專一，雷洪尷尬說：「這確實不是個好的行為，但是我要勸各位，老婆若是好，1個就好。」

雷洪帶來一件玉製的藥師佛墜寶物，他說因為父母和兄姊都是老師，照理說他應該是走教育界，不過當時他對電影及柯俊雄很崇拜，又很叛逆，就想往這方面走，便從工作人員開始做起，還跑去學武行，做過武術指導和導演，也當了10幾年的製作人，連澎恰恰入行都跟他有關係，在製作《大小濟公》時，澎恰恰被雷洪從幕後工作人員提拔到幕前演戲，因此對澎恰恰懷有感念知遇之恩，雷洪表示：「走這一行事實上也是滿困難的，自己一開始也是語言不通，因為是客家人，所以聽不太懂，而且國語咬字也不清楚。」加上他的個性愛鬥，還有人打電話跟媽媽講要好好教，爸媽很煩惱兒子，怕他獨自在北部會出事，就去買了1個藥師佛讓雷洪護身，現在雷洪父母都過世了，想到父母也讓雷洪語帶哽咽：「每次看到這個就會想起爸媽愛子女的那種關心、關懷，對我來說這個藥師佛的意義更重大！」

還有一件寶物是號稱紅蟳的滿天星勞力士，而這支錶跟豬哥亮有很大的關係，雷洪在演藝圈多年很幸運地都有貴人幫忙，當年豬哥亮曾建議雷洪：「你現在有這種輩份，要買一個比較有派頭和氣魄的！」後來雷洪就買下這支勞力士，而2人交情好到甚至在豬哥亮「出國深造」時，還跟雷洪保持連繫，曾躲在他那，常一起去釣魚，每次豬哥亮跟老婆說要去釣魚，而豬哥亮老婆也都會問雷洪說：「你大哥有沒有在那裡下注？」雷洪都會回說沒有，還說豬哥亮很會釣魚，但是魚不能帶回去，因為會有腥味，雷洪直接吐槽：「事實上他在魚池那邊天天都下注，連魚竿都沒有拿出來！」，雷洪也特別感謝豬哥亮在他母親過世以前，帶著大兒子到苗栗來住幾天，一直陪伴雷洪，更顯出這段兄弟情誼的珍貴，「這支錶會留到現在也是因為他，買起來也是一種紀念，看到這支錶就會想起他這位老朋友。」

節目每周一到周五晚間7點在JET綜合台播出。