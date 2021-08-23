經濟部統計處今(23)日公布7月批發、零售及餐飲業動態調查結果，批發業營業額為1兆63億元，創歷年同月新高，年增11.1%；零售業營業額為3015億元，年減10.3%；餐飲業因三級警戒期間禁止開放內用，加上去年同期政府振興券上路，比較基數較高，致7月餐飲業營業額426億元，年減38.8%，為歷史次低水準，創連3月雙位數衰退。

經濟部統計處指出，批發業營業額年增11.1%，其中機械器具批發業年增13.4%，主因5G、AI等應用擴展與遠距視訊商機持續，推升記憶體、電腦、平板、晶片出貨暢旺所致；建材批發業年增50.1%，主因國內營建需求續溫及鋼材價格續居高檔，加以缺櫃遞延出貨效應所致；化學材料批發業年增29.3%，主因市場需求上升，帶動石化及塑膠產品價量齊揚；食品、飲料及菸草批發業年減9.8%，主因部分水產品外銷減少，加以國內零售餐飲通路因疫情衝擊，菸酒類產品鋪貨需求銳減所致；布疋及服飾品批發業年減11.6%，主因國內零售通路拉貨動能持續低迷，惟外銷訂單仍強抵銷部分減幅。

累計1至7月與上年同期比較，批發業營業額為6兆8337億元，年增17.3%。

零售業則是隨國內疫情趨緩，消費人潮逐漸回流，7月零售業營業額為3015億元，較6月增加13.2%；惟與上年同月相比，則年減10.3%。主因7月26日(含)以前仍籠罩在三級警戒管制下，來客數較上年同月大幅減少，加以上年同月業者搭配政府振興方案推出強力促銷活動，比較基數較高所致，其中百貨公司、布疋及服飾品零售業、汽機車零售業、便利商店、藥品及化粧品零售業、家用器具及用品零售業分別年減47.2%、32.8%、10.9%、15.0%、14.2%及13.8%；惟部分行業則受惠於疫情帶動宅經濟及民生物品需求增加，其中電子購物及郵購業、超級市場及量販店營業額皆創歷年同月新高，分別年增23.4%、19.9%及9.1%。綜計1至7月營業額為2兆2171億元，創歷年同期新高，年增3.3%。

至於餐飲業，因三級警戒期間禁止開放內用，加上年同月政府振興券上路，比較基數較高，致7月餐飲業營業額426億元，年減38.8%，其中餐館業年減39.2%，主因餐廳禁止內用，衝擊聚餐及宴會類型之業者營收，惟部分西式速食業者因擴增餐點品項，並結合外送平台推出優惠促銷活動，抵銷部分跌幅；飲料店業亦因無法提供內用服務，營收年減37.1%；外燴及團膳承包業年減34.0%，主因上年學校較晚放暑假，學校團膳比較基數較高，加上辦桌、餐會等外燴需求減少所致。

展望8月表現，批發業因全球經濟穩健復甦，下半年電子消費新品將陸續推出，帶動傳產及電子等產品之外銷需求持續升溫，加上國內疫情趨緩，管制措施降級，三大節慶輪番來臨，國內零售客戶拉貨力道轉強，預估批發業營業額年增率將續呈增勢。

隨全台疫情管制降級鬆綁，民眾外出消費、用餐意願提高，加上節慶效益挹注，有助帶動零售業及餐飲業營業額逐月回溫，惟因目前仍維持二級警戒，商場及餐廳仍需降載量能，加以上年同月政府振興方案效應基數較高，預估零售業及餐飲業營業額仍較上年同月減少。