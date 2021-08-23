大陸知名男星吳亦凡爆酒局選妃、迷姦少女等性醜聞，嗆是遭檢方以涉嫌強姦罪為由批准逮捕，不僅如此，他還被網紅都美竹「吳籤」，暗諷他的下體就像牙籤一樣，不少網友都拿來做梗圖，話題十足，沒想到如今連AV都搭上這波熱潮，再度掀起熱議。

成人頻道「皇家華人」推出新片《中國新抽插》，諷刺吳亦凡之前擔任導師的節目《中國新說唱》，封面還寫著「Word很大，妳忍耐一下」，直指都美竹之前爆料吳亦凡會在辦事時問「我的很大，妳忍一下」一事，男優名字甚至叫「阿凡」，還把凡中間的點換成牙籤圖案，嘲諷意味十足。

影片中還不時出現女優手拿牙籤的橋段，就連男優的造型都神複製吳亦凡，舉凡銀髮、變色眼鏡和胸口項鍊都十分到位，而片中女優的身分也遭起底，是該頻道旗下的女優「yaya小夜夜」，社群帳號擁有超過11萬名粉絲追蹤，小有知名度。

消息曝光後，不少網友都笑翻，「監獄很大，你忍一下」、「緊跟時事」、「跟上話題真的厲害」，甚至還釣出知名AV女優吳夢夢回應，「這太屌了」，然而也有人認為頻道此舉不妥，很可能會對吳亦凡事件的受害者造成二度傷害，但大部分網友還是覺得只是開開玩笑，無傷大雅。